CORONAVIRUS IN ITALIA – Ministro Boccia: “Riapertura attività, troppo presto ancora”

Quando riapriranno le varie aziende in Italia? I tempi non sono ancora maturi. Ne parla Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, a SkyTg24:

“E’ ancora troppo presto per dare indicazioni su quali attività si potranno riaprire e soprattutto con quali tempistiche questo potrà essere fatto. Il comitato tecnico scientifico farà delle valutazioni rigorose ed elaborerà delle linee guida con il ministero della Salute su come fare e a quali condizioni, così come è stato fatto nel recente passato sulle chiusure. Poi la politica, confrontandosi, potrà graduare tempi e modalità successive per ambiti e categorie, ma le valutazioni devono essere rigorosamente scientifiche sulla base dei risultati faticosi ma fondamentali per la salute di tutti che stiamo raggiungendo con il sacrificio degli italiani”.

