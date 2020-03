CORONAVIRUS: la Sicilia produce dispositivi anti Covid-19

La Sicilia progetta e auto-produce i dispositivi anti-Coronavirus. La Regione ha dato l’ok a questi prototipi che sono stati consegnati nei giorni scorsi dal Distretto Produttivo Meccatronica. In consegna ci saranno 100.000 mascherine, 1.000 visiere 3D per chirurghi e più di 25 mila Kg di gel igienizzante al servizio degli ospedali siciliani. Lo annuncia l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano. La Protezione Civile regionale ha avuto il via libera per recapitare le forniture a medici e infermieri dei vari nosocomi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***