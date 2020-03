CORONAVIRUS – Il Viminale: “Sì alla camminata genitore-figlio minore, no al jogging”

I figli minori possono uscire di casa se accompagnati da un genitore, purché rimangano nei pressi dell’abitazione, nella misura strettamente necessaria e siano rispettate scrupolosamente le regole di distanziamento sociale. È responsabilità del genitore evitare in modo rigoroso qualsivoglia contatto con gli altri. Questo prevede una nuova circolare inviata dal Viminale ai prefetti per “chiarimenti” sui divieti di assembramento e spostamenti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Non è invece ancora consentita l’attività sportiva (jogging).

