CREDITO SPORTIVO: il Catania respira, Istituto sospende rate pagamento da marzo a settembre

L’istituto per il Credito Sportivo (Ics) ha assunto la decisione di congelare il pagamento delle rate in scadenza da marzo a settembre 2020. La decisione è stata presa dal Presidente dell’Istituto Andrea Abodi, per venire incontro alla necessità di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’emergenza Coronavirus. La sospensione non comporterà costi aggiuntivi e potrà riguardare sia l’intera rata, comprensiva di capitale e interessi, sia la sola quota capitale, con il pagamento degli interessi alla scadenza prevista. Potrà beneficiare della misura anche il Calcio Catania, relativamente al mutuo di Torre del Grifo Village, e tutta la clientela le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate (che verranno invece valutate caso per caso) ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***