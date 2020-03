LA DOMENICA ALLO STADIO: “Adesso la vendita del Catania, tocca agli acquirenti fare presto e bene”

Ecco quanto si legge su La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina al tifo organizzato della Curva Nord, dopo il rinnovamento del Consiglio d’Amministrazione del Calcio Catania con le esclusioni di Davide Franco, Giuseppe Gitto ed Antonino Pulvirenti, la riconferma di Giuseppe Di Natale e le nomine di Ignazio Scuderi (vice Presidente) e Gianluca Astorina (Presidente):

“Prendiamo atto di ciò che accade al Catania calcio, anzi di ciò che non è accaduto… A.D. in carica proseguirà il suo lavoro. È chiaro tuttavia che non c’è tempo da perdere. La speranza di salvare il 46 rimane appesa ad un filo. Oggi è stato deciso di non reciderlo del tutto. Questo filo conduce a decisioni immediate senza patetici ritorni di fiamma. La vendita adesso, tocca a Voi acquirenti. Fare presto e fare bene”.

