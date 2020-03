FAVALLI (Reggiana): “Coronavirus, sono guarito ma devo aspettare ancora. La situazione è molto seria”

Risultato positivo al Covid-19, il difensore della Reggiana Alessandro Favalli rilascia un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport:

“Sto bene, ho un forte raffreddore ma la febbre è passata. Ho fatto il tampone venerdì scorso perché ho avuto contatti con alcuni parenti che poi sono risultati positivi. Ho iniziato lunedì scorso con febbre, raffreddore, bruciore agli occhi e forte mal di testa. Ora sono guarito, il decorso è stato rapido anche se devo attendere la scomparsa definitiva di tutti i sintomi e fare un altro tampone per riscontrare la negatività”.

“Ho visto sui social scene che denotano poco senso civico e poca responsabilità. La corsa ai treni, le feste, gli aperitivi di gruppo. Qualcuno non ha ancora capito che questa è una situazione molto seria. Il mondo del calcio si è mosso in ritardo, non bastava chiudere gli stadi perché dentro ci siamo noi che giochiamo e che siamo persone, con le nostre ansie e le nostre paure. Per fortuna è arrivato il decreto. Tra i giocatori c’è molta preoccupazione da quando è scoppiata l’emergenza. Non aveva più senso andare avanti, ho apprezzato le dichiarazioni di Tommasi in questo senso”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***