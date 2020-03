SITUAZIONE DISCIPLINARE CATANIA: rientrano Mazzarani e Rizzo, sei diffidati

Profilo disciplinare aggiornata in casa Catania pochi giorni dopo la vittoriosa trasferta di Bisceglie. Il match era stato saltato per squalifica da Andrea Mazzarani e Giuseppe Rizzo poichè entrambi avevano raggiunto la quinta infrazione. Adesso sono disponibili per la ripresa del campionato. Sei, invece, i rossazzurri in regime di diffida. Trattasi di Marco Biagianti, Kevin Biondi, Jacopo Furlan, Emmanuel Mbende, Giovanni Pinto e Nana Welbeck.

