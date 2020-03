FEDELI (Pres. Sambenedettese) lapidario: “Per me la Serie C è finita qui”

Non giungono parole ottimistiche circa l’eventualità che si torni a giocare in Serie C da parte di Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, dopo lo stop imposto dagli organi competenti a seguito della diffusione del Coronavirus. Questo il suo pensiero in breve ai microfoni de Il Resto Del Carlino: “Non credo che dopo il 3 aprile la Serie C riparta. A questo punto penso che il campionato sia finito qua, anche perché questa crisi non si fermerà a breve”.

