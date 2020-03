FOGLIAZZA (D.G. Pergolettese): “Scriverò ai presidenti di C, questo campionato va chiuso per pandemia”

“Campionato chiuso per pandemia”. Questo il pensiero di Cesare Fogliazza, Direttore Generale della Pergolettese che nella battaglia contro il Coronavirus ha perso il nipote Andrea Micheli, ex Presidente gialloblù. Queste le sue parole a TeleLombardia:

“Ho parlato con il presidente della Lega Pro Ghirelli e gli ho spiegato che pensare al ritorno in campo è una follia. Non autorizzerò i miei giocatori ad allenarsi, a prendere un pullman tutti insieme, penso a quelli che lavorano con noi, massaggiatori, magazzinieri, non voglio prendermi questa responsabilità e tra un mese non sarà cambiato nulla. Questo campionato va chiuso per pandemia. Ci saranno questi mesi di tempo per pensare alla prossima stagione e sistemare tante cose. Capisco i soldi ma la salute non ha prezzo, manderò un messaggio a tutti gli altri presidenti della Lega Pro, questo campionato non si può concludere. Non ci sono le condizioni per giocare”.

