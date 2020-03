GALLIANI (A.D. Monza): “La Serie C si concluderà, ipotesi luglio”

Ai microfoni di mbnews.it:, l’Amministratore Delegato del Monza Adriano Galliani non esclude quanto anticipato nei giorni dall’Assocalciatori in merito alla ripresa del campionato di Serie C:

“A differenza di qualche voce, vi posso dire che il campionato di serie C si concluderà, non sappiamo ancora quando potremo tornare in campo (probabilmente a inizio maggio), ma si sta valutando anche l’ipotesi di andare oltre il 30 giugno. Dovremo sederci attorno ad un tavolo con l’Aic per capire se i giocatori possono giocare con le società anche con il contratto in scadenza a fine giugno”.

