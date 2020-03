MILLESI: “Tifiamo una bandiera tricolore. Ho paura, dobbiamo essere intelligenti e responsabili”

Le sensazioni dell’ex calciatore del Catania Francesco Millesi in merito all’emergenza Coronavirus raccolte dalla redazione di tuttoc.com:

“Tutti noi in questo momento siamo tifosi, non c’è un logo da tifare ma una bandiera tricolore. Capisco che senza calcio si sta male, questo gioco riempie la vita agli appassionati, ma siamo in emergenza e tutti quanti dobbiamo stare vicini da lontano e attenerci a ciò che ci viene chiesto. Se ho paura? Beh sì, essendo padre e avendo i genitori ancora in vita la paura c’è! Anche perché ci troviamo in una situazione mediatica confusa, c’è una popolazione ansiosa per le troppe informazioni discordanti tra loro. Troviamo ospedali ridotti male, senza personale e attrezzature adeguate, pronto soccorso con file e tempi lunghissimi… insomma spero che dopo tutto questo si possa investire di più nella medicina. Se tutti noi, noi mondo, ci atteniamo a quanto detto possiamo farcela e uscirne con meno danni possibili. Sta alla nostra intelligenza e responsabilità”.

