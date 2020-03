NOTO (Pres. Catanzaro): “Porte chiuse, piove sul bagnato. Dubbi su controlli medici e protocollo da seguire”

Il Presidente del Catanzaro Floriano Noto commenta la decisione di far disputare le gare a porte chiuse, ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Per realtà come la nostra, con un bacino d’utenza ampio perdere gli incassi è un fattore non di poco conto. Un danno che, affiancato alla mancanza pressoché totale di incassi da diritti tv, rende la gestione delle società di Serie C ancor più complessa. Come si sul dire… piove sul bagnato. Sono assolutamente d’accordo con le proposte del presidente Ghirelli in merito alla vicenda degli incassi. Si tratta di una presa di posizione giusta che mi auguro il Governo di Roma possa recepire perché la situazione è davvero molto complessa”.

“Ci viene chiesto a mezzo del proprio personale medico di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus. Ma quali sono i controlli medici che dobbiamo effettuare? Dobbiamo far misurare la febbre a tutti i giocatori del club ospite e alla terna arbitrale? E una volta che, malauguratamente, uno di questo dovesse risultare febbricitante qual è il protocollo che dobbiamo seguire? Sotto questo profilo non ci è stato detto nulla, tranne che la responsabilità è nostra. Noi come Catanzaro, ad esempio, stiamo valutando la possibilità, per tutelarci, di far firmare una dichiarazione sostitutiva, una sorta di liberatoria, a tutti i tesserati dei club che verranno a giocare a Catanzaro e alla stessa terna arbitrale dove chiediamo conferma della loro posizione“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***