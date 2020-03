Per la decima volta in questo campionato l’estremo difensore del Catania Jacopo Furlan ha tenuto inviolata la propria porta. Tornato a difendere i pali rossazzurri dopo una giornata di stop, il portiere punta legittimamente a continuare a non prendere gol. All’inseguimento di Enrico Guarna, guardiapali della Reggina che non ha subito reti per la 14/a volta ed è attualmente il portiere più imbattuto del girone C di Serie C.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***