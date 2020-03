PREGLIASCO: “Sud nuova frontiera del Coronavirus, attrezzarsi subito”

Il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco sottolinea come le Regioni meridionali possano far tesoro dell’esperienza del Nord, ma lancia l’allarme: “La nuova frontiera dell’epidemia di Coronavirus è il Sud Italia, attrezzarsi subito”.

“Per ora – spiega – ci sono focolai più ristretti ma bisogna prepararsi per tempo al peggio ed al rischio di un’ondata. Bisogna organizzarsi per tempo per riuscire a gestire, se si dovesse verificare, lo scenario peggiore, ma continuano ad esserci dalle Regioni meridionali segnalazioni della necessità di implementare le dotazioni di dispositivi di protezioni individuale spesso insufficiente”.

Cruciale, secondo Pregliasco, è quindi “attrezzarsi per tempo, perchè anche al Nord lì l’epidemia è partita in modo subdolo e rallentato per poi avere uno sviluppo verticale repentino. Il rischio è che possa succedere anche al Sud”.

