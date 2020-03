SERIE C: Coronavirus, Favalli e patron Novara positivi. Guarigione totale per un calciatore

Novità per quanto concerne la diffusione del Coronavirus in Serie C. La Reggio Audace ha comunicato che calciatori, tecnici e collaboratori osserveranno un periodo di autoisolamento fino a venerdì 13 marzo dopo che gli esiti clinici sugli accertamenti ai quali è stato sottoposto il giocatore Alessandro Favalli hanno certificato la positività dello stesso al Covid-19. Positivo è risultato essere anche il Patron del Novara Maurizio Rullo, reduce da un viaggio di lavoro in Germania. I controlli, invece, hanno garantito la completa negativizzazione del calciatore di 23 anni della Pianese. Per il giovane c’è la completa guarigione, non solo dal punto di vista clinico, perché da giorni non aveva più sintomi, ma anche anche dal punto di vista virale.

