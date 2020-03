SERIE C: la Top 5 del tifo nel girone C, Catania terzo

La redazione di tuttoc.com stila una speciale Top 5 legata alla migliore media di spettatori presenti sugli spalti nel girone C di Serie C fino a questo momento. Ebbene il Catania, nonostante le numerose difficoltà incontrate lungo il percorso, si colloca al terzo posto alle spalle di Bari e Reggina. Sono numeri comunque ben al di sotto delle potenzialità di una piazza che soffre da anni l’inferno della C, in attesa di un progetto di rilancio.

La top 5 del tifo nel girone C:

Bari: 12.198

Reggina: 10.561

Catania: 6.654

Ternana: 5.089

Catanzaro: 4.992

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***