IL SINDACO: “In questo momento solo Catania può aiutare, subito e al meglio, Catania!”

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese su Facebook:

“Con tutto il rispetto per il Governo, qui a Catania non possiamo aspettare i tempi della burocrazia per fronteggiare l’emergenza Coronovirus che ha ridotto alla fame i cittadini e le loro famiglie.

Nei giorni scorsi abbiamo deliberato un buono famiglia di 280 euro per la casa in affitto e un sostegno per pagare acqua, luce e gas, con un fondo di 1,7 mln di euro che, ovviamente, non può bastare per tutti. Fin dai primi giorni di questa tragedia dell’epidemia, infatti, ci siamo resi conto che oltre all’ organizzazione sanitaria, fosse necessario aiutare concretamente ogni catanese bisognoso.