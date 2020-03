STIPENDI CALCIATORI: le ultime indiscrezioni sul tema

Sospensione? Taglio degli stipendi? Non è stato ancora raggiunto alcun accordo con l’AIC. I colleghi di tuttomercatoweb.com fanno il punto della situazione. A mezzo stampa, da parte della Juventus, ai giocatori sarebbe arrivata la proposta di un’eventuale base di partenza di due mensilità di stop per arrivare a un accordo sul mese/mese e mezzo in caso di mancata ripartenza del campionato. Per quanto concerne la Cassa integrazione, la proposta dei club all’Assocalciatori sarebbe quella di includere i giocatori con stipendi di non più di 50mila euro lordi. A questi arriverebbero assegni massimali INPS da 1000 euro al mese. Questo provvedimento porterebbe a godere dell’istituto cassa integrativo circa il 70-75% dei calciatori di Serie C secondo le prime stime. Una proposta che non soddisfa l’AIC, la quale chiede al sistema calcio un ulteriore fondo integrativo di solidarietà.

