TOP ELEVEN: inserito il terzino rossazzurro Calapai

Cristiano Lucarelli migliore allenatore della 30/a giornata di Serie C ed Emmanuel Mbende tra i principali protagonisti, secondo quanto riportato nei giorni scorsi dai colleghi di tuttoc.com. Eleven Sports, piattaforma ufficiale della Lega Pro, individua invece un altro calciatore del Catania tra i migliori undici del turno di campionato recentemente disputato nel girone C. Si tratta di Luca Calapai. E’ piaciuta la prova offerta dal terzino a Bisceglie. Non ha trovato la via del gol, ma è stato premiato il valido contributo dell’ex Carpi che – al rientro dalla squalifica – ha saputo interpretare al meglio il ruolo correndo in lungo e in largo sulla fascia destra del campo.

