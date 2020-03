ULTIM’ORA – Spadafora (Ministro dello Sport): “Si va verso la disputa delle gare a porte chiuse”

Il Comitato Scientifico del Governo aveva valutato il blocco di tutti gli eventi sportivi per 30 giorni nell’ambito della diffusione del Coronavirus, ma ecco nuovi aggiornamenti in arrivo dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora:.

“L’azione del governo è orientata a contenere il Coronavirus in tutti gli ambiti, anche in quello sportivo. Posso anticipare che si va verso la disputa di eventi sportivi esclusivamente a porte chiuse in tutta Italia, dando indicazioni ben precise sanitarie alle squadre stesse e dove possibile svolgere sport di base per tutti. Non crediamo sia utile bloccare ogni attività sportiva, potranno essere svolte con delle indicazioni ben chiare. Crediamo che il decreto che stiamo per presentare contenga l’azione di contenimento che si è resa necessaria e le indicazioni per praticare lo sport in modo sicuro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***