URBANO (D.S. Novara): “Porte chiuse? Non vedo logica, mi sento confuso”

Alcune delle dichiarazioni più significative rilasciate da Orlando Urbano, Direttore Sportivo del Novara, ai microfoni di tuttoc.com in merito alla decisione di disputare le partite a porte chiuse:

“Abbiamo espresso la criticità di giocare a porte chiuse perché le società di C vivono anche di questo, degli introiti dello stadio. Non siamo in A non abbiamo i diritti televisivi e gli sponsor come in A. Noi non sappiamo le conseguenze, se fermano avranno loro motivazioni corrette. Bisogna capire se il problema è risolvibile in breve termine. Tutto ciò viene pagato dalle società che hanno bisogno dei tifosi. Non vedo logica in questo senso e mi sento confuso. Ci dicessero chiaramente tutta la verità su cosa può comportare il Coronavirus: se non è permesso ai tifosi di venire allo stadio noi stiamo facendo la cosa giusta? Si stanno prendendo in Italia le precauzioni giuste?​”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***