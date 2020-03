CALCIO CATANESE: Giarre fuori dalla Coppa Italia Eccellenza

Niente da fare per il Giarre. La formazione gialloblu avrebbe dovuto ribaltare l’1-0 dell’andata per qualificarsi ai Quarti di Finale della Coppa Italia Eccellenza, ma contro il San Luca il 2-1 maturato al “Provinciale” non basta. Salvo Cocimano porta in vantaggio il Giarre al 19′, mentre Salvatore Maimone sigla la rete potenzialmente decisiva per il superamento del turno al 50′. Al minuto 62′, però, Angelo Catania accorcia le distanze mettendo a segno il gol che elimina i giarresi dalla competizione.

