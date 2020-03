VERSO BISCEGLIE – CATANIA: all’andata non bastò il gol di Mbende, nel giorno dell’esordio di Lucarelli

Soltanto uno striminzito pareggio. Era il 23 ottobre 2019, data in cui mister Cristiano Lucarelli tornò ufficialmente sulla panchina del Catania al posto dell’esonerato Andrea Camplone. Da lì ripartì il nuovo percorso rossazzurro con una mentalità ed impostazione tattica molto diverse dalla precedente gestione, focalizzando soprattutto l’attenzione sulla tenuta difensiva della squadra. Vittoria che sembrava alla portata contro il Bisceglie al “Massimino”. Al 44′ lo stacco imperioso di Emmanuel Mbende permise all’Elefante di portarsi in vantaggio. Primo e finora unico gol in casacca rossazzurra per il difensore camerunense. Ma non si rivelò sufficiente nell’economia della gara.

Il Catania andò vicino al 2-0, a trovare la via della rete fu invece il Bisceglie che, a sorpresa, pareggiò i conti con la deviazione di Giulio Ebagua al 90′. Doccia gelata ed errore dell’arbitro nella circostanza che non fischiò il fallo commesso dall’attaccante in piena area, ma due punti importanti persi dagli etnei. Domenica Lucarelli ritroverà sulla sua strada proprio il Bisceglie, in quello che sarà un match di fondamentale importanza per il morale e la classifica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***