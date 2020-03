VERSO BISCEGLIE – CATANIA: ecco chi ha già segnato ai nerazzurri stellati

Tra i giocatori inseriti nella lista dei convocati da mister Cristiano Lucarelli, sono due i rossazzurri ad essere già entrati nel tabellino dei marcatori in competizioni ufficiali contro il Bisceglie, avversario domenica pomeriggio allo stadio “Gustavo Ventura” per la 30/a giornata del girone C. Il difensore Tommaso Silvestri ha perforato una volta i pugliesi, quando militava tra le fila del Trapani: fu 2-2 al “Provinciale”, Silvestri mise a segno il gol del momentaneo 1-1. Due, invece, le marcature di Davis Curiale, tutte in un’unica partita: il 4-1 maturato al “Massimino” il 4 novembre 2017.

