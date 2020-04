IL MINISTRO DELLO SPORT: “Il Governo potrebbe chiudere il campionato facendo pagare al calcio meno danni possibili”

Il Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, ospite di Mi Manda Raitre, non esclude la possibilità che il Governo decida di bloccare il campionato italiano commentando le parole del Presidente FIGC Gabriele Gravina. Queste le parole evidenziate da tuttomercatoweb.com:

“Bisogna lanciare un appello alla Lega Serie A per finire polemiche e scontri. Io penso che il calcio debba essere un veicolo di gioco, leggerezza, passione, e non dividerci. In questi giorni il comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo dello sport, FIGC e non solo, per degli approfondimenti sul protocollo proposto. Se si troverà un accordo tra il comitato tecnico scientifico, gli allenamenti ripartiranno e questo potrà avere i suoi effetti sulla ripresa del campionato. Viceversa, sarà il governo a decretare per motivi di evidente emergenza sanitaria mondiale, la chiusura del campionato, anche creando quelle condizioni affinché il mondo del calcio paghi meno danni possibili, alla pari di tutte le filiere produttive del Paese. Ci prenderemo le nostre responsabilità e faremo in modo che anche il calcio abbia meno danni possibili, non dimentichiamo che è una grande impresa del Paese”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***