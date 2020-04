BELLA (prep. atl. Catania): “Coronavirus, ognuno si deve sporcare la maglia… politica compresa”

Il Governo ha deciso di adottare un allentamento delle restrizioni anti Coronavirus con una riapertura graduale delle attività. Christian Bella, preparatore atletico del Catania, postando il pensiero seguente via social:

“Vorrei ricordare agli studiosi del governo e comitati vari..che andare in un ristorante, bar, trattoria ecc…per la gente comune..e’ condivisione…relazione..piacere. Se devo andare e devo essere veloce per dare spazio agli altri o per fare 2 ore di fila, io non vado (perché non ho il piacere). Proporrei vista la bella stagione di spostare i locali fuori senza pagare l’imposta sul suolo pubblico, cosi ognuno potra’ lavorare rispettando gli spazi…..ma.????????…….in queste situazioni catastrofiche ognuno deve pagare dazio…politica compresa. In gergo calcistico ognuno si deve sporcare la maglia (ITALIA)”.

