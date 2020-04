FORTE’ – MERIDI: firmata cassa integrazione per i dipendenti

Arrivata l’autorizzazione da parte del ministero del Lavoro che ha firmato il decreto per la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti Meridi Srl, azienda a marchio Forte’, dal 9 gennaio 2020 per la durata di 12 mesi. Antonio Lombardo, deputato M5S alla Camera, ha preannunciato la notizia:

“Una boccata d’ossigeno fondamentale in un momento drammatico come questo – dice – Auspichiamo che i tempi di erogazione delle somme relative da parte dell’Inps siano i più stretti possibile per evitare ulteriori disagi a soggetti già messi a dura prova dalle vicende aziendali”.

