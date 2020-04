CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 al 2020, ecco i giocatori con il minutaggio stagionale più alto

Nei giorni scorsi abbiamo riepilogato, stagione per stagione, i nomi dei calciatori rossazzurri autori del maggior numero di reti in queste cinque annate in Lega Pro. Adesso, invece, spazio al minutaggio più alto dei giocatori da quando il Catania milita in questa categoria (2015-2020). In tre differenti stagioni figura l’attuale portiere della Pistoiese Pisseri, in due Lodi (oggi alla Triestina), Biagianti, Silvestri e Aya (attuale difensore della Salernitana).

2015/2016

Leonardo Nunzella, 2.888 minuti

Caetano Calil, 2.726′

Dario Bergamelli, 2.636′

Davide Agazzi, 2.246′

Carlo Pelagatti, 2.216′

2016/2017

Matteo Pisseri, 3.780′

Stefan Djordjevic, 2.935′

Dráusio, 2.894′

Marco Biagianti, 2.646′

Federico Scoppa, 2.518′

2017/2018

Matteo Pisseri, 3.683′

Ramzi Aya, 3.419′

Luka Bogdan, 3.071‘

Francesco Lodi, 2.843′

Davis Curiale, 2.716′

2018/2019

Matteo Pisseri, 3.870′

Ramzi Aya, 3.814′

Francesco Lodi, 3.362′

Tommaso Silvestri, 3.154′

Marco Biagianti, 3.063′

2019/2020

Tommaso Silvestri, 3.063′

Jacopo Furlan, 2.700′

Giovanni Pinto, 2.649′

Luca Calapai, 2.644′

Davide Di Molfetta, 1.976′

