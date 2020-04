CATANIA: tutti i giocatori sulla via del ritorno a casa, Di Natale al lavoro per assicurare gli stipendi

Come riportato nei giorni scorsi, il Catania ha optato per il ritorno a casa della decina di giocatori rimasti in sede. Chi a Torre del Grifo, chi presso altre strutture alle pendici dell’Etna, farà ritorno nelle rispettive abitazioni. In attesa di capire se e quando si potrà effettivamente riprendere gli allenamenti. Intanto, dopo il mancato pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio che costeranno – molto probabilmente – al Catania una penalizzazione in termini di punti in classifica, la società si è attivata da qualche tempo per accreditare regolarmente gli stipendi dei propri tesserati. L’A.D. Giuseppe Di Natale lavora su questo fronte e, nei prossimi giorni, è prevista una riunione del Consiglio d’Amministrazione per fare il punto della situazione legata alla cessione del club. A tal proposito, l’unica offerta concreta di cui si è a conoscenza è quella del Comitato che ha migliorato la precedente proposta avanzata.

