CORONAVIRUS: 73 tipi di vaccino in fase di studio nel mondo

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che ci sono 73 tipi di vaccino anti Coronavirus in fase di studio in tutto il pianeta; per cinque di questi è già cominciata la fase di sperimentazione sull’uomo, come evidenzia Il Messaggero. «Non c’è mai stata una tale mobilitazione della scienza» ripete sempre il professor Guido Silvestri, capo dipartimento di Patologia e Medicina di Laboratorio alla Emory University di Atlanta; «non diamo per scontato che i vaccini che si stanno studiando, funzioneranno» frena il professor Luigi Frati, ex rettore della Sapienza e presidente dell’Istituto Pasteur Italia.

Nelle scorse ore l’azienda italiana Advent-Irbm ha annunciato che a fine aprile partirà la sperimentazione nel Regno Unito, in collaborazione con lo Jenner Institute della Oxford University, su 550 volontari sani. Quel che è certo, è che gli scienziati di tutto il mondo si stanno mobilitando per trovare lo strumento efficace per sconfiggere questo maledetto virus. Non resta che attendere e sperare che dalla Scienza arrivi al più presto una soluzione definitiva.

