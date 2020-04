CORONAVIRUS A CATANIA: centinaia di auto sono state bloccate alla Circonvallazione

C’è un’ordinanza regionale ben precisa che dispone la chiusura totale degli esercizi commerciali la domenica e nei giorni festivi per contribuire a fronteggiare la diffusione del Coronavirus, eppure questa mattina centinaia di auto sono state bloccate a Catania, all’altezza della rotonda di Nesima. Controlli a tappeto effettuati dai carabinieri. Troppe le auto in coda, in un contesto in cui diventa fondamentale rispettare le regole uscendo esclusivamente da casa per necessità.

