CORONAVIRUS A CATANIA: tamponi positivi, il confronto con le precedenti settimane. Netto calo negli ultimi 7 giorni

Tendenza generale al ribasso, per quanto riguarda il numero di persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia. Con l’ausilio dei dati forniti dalla Regione, focalizzando l’attenzione aggiornata al 12 aprile sulla provincia di Catania – la più colpita nell’Isola a quota 573 – nell’ultima settimana si sono registrati 48 casi complessivi di positività accertata al virus con una media di 6,86 tamponi giornalieri positivi. Sempre con riferimento agli ultimi 7 giorni della settimana – dal 6 aprile al 12 aprile – il picco più elevato è stato raggiunto tra il 6 ed il 9 aprile, rispettivamente con 15 e 14 contagi. Numeri nettamente in calo rispetto alle precedente settimana in cui, invece, il totale era di 157 casi mediamente con 22,43 tamponi giornalieri positivi. Due settimane addietro, infine, i casi erano 143 per una media di 20,43.

ULTIMA SETTIMANA

12 aprile, +6

11 aprile, -3

10 aprile, -4

9 aprile, +14

8 aprile, +9

7 aprile, +11

6 aprile, +15