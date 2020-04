ASTA BIAGIANTI: il capitano e Gomez grandi protagonisti

Con una cifra leggermente superiore a 19mila euro si è conclusa l’asta benefica su Ebay Di Marco Biagianti a beneficio degli ospedali catanesi impegnati nella battaglia contro il Coronavirus. Un’iniziativa lodevole, che conferma lo spirito solidale del centrocampista e capitano rossazzurro, sempre attento e puntuale quando si tratta di aiutare il prossimo. Bravi tutti coloro che hanno appoggiato e sposato in pieno l’iniziativa di Biagianti.

Tra i calciatori ad avere dato il proprio contributo, va sottolineata la preziosa disponibilità dell’ex Catania Alejandro Gomez. Il ‘Papu’ ha, infatti, dato la disponibilità per mettere all’asta la casacca dell’Atalanta indossata in Champions League. Una divisa che ha riscosso notevole successo, visto che una persona estremamente generosa se l’è aggiudicata per un importo complessivo di ben 1.920 euro. Lo stesso Biagianti ha messo a disposizione tanto materiale di sua proprietà, operando fino in fondo nella speranza di ottenere la cifra più elevata possibile. Grande Marco, capitano dal cuore d’oro.