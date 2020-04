CORONAVIRUS IN ITALIA – Sileri (vice Ministro Salute): “Anche un amico può essere considerato ‘affetto stabile'”

Visitare i congiunti è possibile a partire dal 4 maggio. E’ quanto si legge all’interno del nuovo Dpcm firmato dal Premier Giuseppe Conte. Ma chi rientra nella categoria dei congiunti? Sulla base di quanto afferma il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo alla trasmissione di Radio Rai 1 ‘Un Giorno da Pecora’, anche un amico può essere considerato un ‘affetto stabile‘, e quindi si potrà andare a trovarlo:

“Anche un’amicizia può essere un affetto stabile, come un fidanzato, se è considerato un amico vero e non è una scusa. Se io incontrassi un amico caro ora, dopo tre mesi, lo abbraccerei e ci scapperebbe pure una lacrimuccia. Serve il buonsenso, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un liberi tutti. Qualche consiglio? Il metro va bene, ma se è di più è meglio, questo se non hai la mascherina. Mentre all’aperto il rischio di contagio è più improbabile, ma la medicina è fatta di probabilità”, le parole evidenziate da fanpage.it:

