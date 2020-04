SERIE C – Potenza, i giocatori: “Perchè non possiamo allenarci? Doveroso tornare in campo”

Continua a fare discutere il nuovo Dpcm del Governo. In merito al discorso della ripresa degli allenamenti, questa la posizione dei giocatori del Potenza attraverso una lettera aperta inviata alla redazione di tuttoc.com:

“Riteniamo che, nel rispetto delle regole, sia doveroso tornare in campo e non dubitiamo che il nostro Presidente sia al nostro fianco e farà di tutto per supportarci. D’altra parte se è pur vero che possono lavorare le altre categorie di lavoratori, non comprendiamo perché gli atleti degli sport individuali potranno allenarsi a brevissimo mentre a noi nelle medesime condizioni di sicurezza ciò non sia consentito anche solo individualmente, quando riteniamo giusto fare la nostra parte sul terreno che ci compete. Noi abbiamo lottato e sudato la maglia per portare in alto i colori della nostra squadra, della nostra impagabile tifoseria e della nostra gloriosa città. Dopo aver disputato un campionato di vertice, siamo pervasi dalla volontà di offrire ancora un contributo concreto alla causa Potenza. La nostra soddisfazione più grande sarebbe quella di poter disputare i playoff, per inseguire il sogno più bello”.

