CURIALE: “Allenamenti adesso e ripresa campionato ad agosto/settembre, poi nuova stagione…”

L’attaccante del Catania Davis Curiale ospite di PLRadio, format d’attualità sportiva dedicato al Lecce Calcio in collaborazione con pianetalecce.it. Curiale indica anche il suo punto di vista su un’eventuale ripresa del campionato. Ecco il pensiero del giocatore italo-tedesco a riguardo:

“Penso che sia giusto terminare i campionati ma bisogna guardare alla realtà. E la realtà dice che attualmente è molto rischioso farlo. Io riprenderei questa stagione ad agosto/settembre per finirla in tranquillità, sperando che nel frattempo sarà tutto finito, magari ci sarà un vaccino e potremo tornare a giocare con gli stadi pieni, perchè poi il calcio senza tifosi non è calcio per me. Io non ricomincerei adesso ma ci dobbiamo allenare, non possiamo stare tutti questi mesi in casa a correre nel giardino e lavorare sulla forza. Non è la stessa cosa di stare in campo facendo le partitella o gli allenamenti con la palla. Penso, quindi, che si debbano riprenderei gli allenamenti adesso per poi finire l’attuale campionato a novembre ed a gennaio cominciare la nuova stagione utilizzando l’intero anno solare. Anche in ottica mondiale sarebbe perfetto”.

