CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 al 2020, la migliore formazione in base al valore di mercato

Quali giocatori compongono il miglior Catania di questi cinque anni vissuti in Lega Pro, sulla base del valore di mercato attuale dei rispettivi cartellini? Basandoci sui parametri economici di Transfermarkt, abbiamo realizzato un’ipotetica formazione Top contenente i calciatori che hanno indossato la casacca rossazzurra dal 2015 ai giorni nostri. E’ venuto fuori il seguente undici, idealmente schierato secondo un 4-3-2-1:

Matteo Pisseri/Jacopo Furlan – 300mila (stessa valutazione)

Daniel Semenzato – 300mila

Gil Drausio – 475mila

Luka Bogdan – 900mila

Antonio Porcino/Stefan Djordjevic – 400mila (stessa valutazione)

Fabio Scarsella – 325mila

Francesco Lodi – 325mila

Matteo Pessina – 6.5 milioni

Andrea Russotto – 300mila

Francesco Bombagi – 275mila

Alessandro Marotta – 300mila

In porta dualismo Pisseri-Furlan, nel reparto arretrato il brasiliano Drausio in coppia con Bogdan, il quale ha fatto registrare la più alta plusvalenza rossazzurra in Lega Pro venendo ceduto al Livorno. Ballottaggio Porcino-Djordjevic sulla corsia di sinistra. A destra spazio a Semenzato, che ai piedi dell’Etna ha deluso le attese ma a Pordenone ha trovato la dimensione ideale contribuendo alla promozione in Serie B. Chi fa innalzare a dismisura il valore della squadra è Pessina, che oggi sta facendo la sua gran bella figura in Serie A e, non a caso, vanta l’interesse di top club italiani.

A Catania trovò pochissimo spazio, ma già allora s’intravedono potenzialità rilevanti. Completano il centrocampo le geometrie e la spiccata capacità di Lodi sui piazzati, oltre alle eccellenti doti realizzative di Scarsella, molto abile negli inserimenti e oggi in forza alla Feralpisalò. In avanti Bombagi – che sta facendo benissimo al Teramo – e Russotto (ora in forza alla Cavese) a supporto dell’unica punta Marotta, attuale protagonista tra le fila del Vicenza.

