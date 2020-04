CURIOSITA’: Lucarelli avversario, spesso dolori per il Catania. Unico sorriso a Messina

Quante volte Cristiano Lucarelli ha incontrato il Catania da avversario? In un momento in cui non si parla di calcio giocato, abbiamo curiosamente analizzato le statistiche di mister Lucarelli che, da calciatore, è sceso in campo 4 volte contro i rossazzurri tra Serie A e B senza riportare alcuna sconfitta. Tre vittorie ed un pareggio per l’attuale tecnico livornese, indossando la casacca del Livorno, e ben sei gol rifilati. Addirittura una tripletta in Livorno 4-1 Catania del 2006-07 (Serie A). Spiccano inoltre le due reti siglate in Catania 0-3 Livorno del campionato di Serie B 2003/04. L’altro gol risale invece al 25 aprile 2010 (3-1 allo stadio “Armando Picchi”).

Lucarelli ha regalato un dispiacere al Catania anche nelle vesti di allenatore del Messina, nel 2-0 di Coppa Italia Lega Pro 2016/17 caratterizzato dalla doppietta di Madonia e dall’atteggiamento fin troppo remissivo dell’Elefante. Unico sorriso rossazzurro, Messina 1-2 Catania: il 26 febbraio 2017 Milinkovic aveva portato in vantaggio i peloritani, ma Pozzebon e Barisic riuscirono a sbancare il “San Filippo” rendendo amaro il pomeriggio di Lucarelli.

