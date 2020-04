DALL’OMS: “Tornare in campo? Verifiche da effettuare ma difficili da superare”

Non solo il parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) giungono impressioni al momento non favorevoli rispetto all’ipotesi di tornare in campo. Ranieri Guerra, Direttore Generale aggiunto dell’OMS, si esprime in questi termini su La7:

“Noi non possiamo perdere il capitale umano per ragioni puramente economiche. Cerchiamo di valutare quali sono gli strumenti per eliminare le rischiosità e mettere in sicurezza il materiale umano. E’ riferito ai giocatori, ma anche ai tifosi e tutto quello che ruota intorno al calcio. Non abbiamo ancora raggiunto un punto nella curva epidemica che ci consenta di liberare le manifestazioni di massa, questa cosa va assolutamente chiarita. Stiamo cercando di dare delle indicazioni e se tali vengono rispettate ci può essere una ipotesi di riapertura. Quali indicazioni? I test continui per tutti i soggetti interessati ma anche il distanziamento sociale che però essendo uno sport di contatto è difficilissimo da mantenere. Occorrerà fare una serie di verifiche, che al momento mi appaiono difficili da superare”.

