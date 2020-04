MALAGO’ (Pres. CONI): “Ecco fino a quando prosegue il blocco degli allenamenti”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ai microfoni di Radio Radio anticipa che il divieto degli allenamenti – contestato dal Presidente della Lazio Claudio Lotito – verrà prorogato nel prossimo Dpcm:

“Sono costantemente in contatto con il ministro Spadafora – dice – Suppongo, e credo di non sbagliarmi, che il Dpcm in preparazione da parte del Governo proprio in queste ore confermi il blocco degli allenamenti. Fino a quando? Almeno fino al 27 aprile, oppure fino al week-end del primo maggio”.

“Oggi lo sport, abbastanza alla spicciolata ma in modo quasi unanime, sta andando verso la cancellazione della stagione agonistica – prosegue – E’ un dato di fatto, è sotto gli occhi di tutti. Il calcio, invece, vuole andare avanti e si mette in una situazione diversa rispetto alle altre discipline”.

