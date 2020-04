RICCIARDI (OMS): “Coronavirus, stiamo proponendo di giocare al Centro-Sud”

Intervento ai microfoni di Radio Punto Nuovo di Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo Oms, consigliere del Ministro Speranza per il Coronavirus e consulente Coni. Queste le parole riprese da tuttojuve.com:

“C’è un discorso geografico: l’Italia non è tutta uguale a livello di contagi. Al Centro-Sud non c’è stata quell’esplosione terribile del Nord. La gente comunica, la gente viaggia, ma in alcune parti del Paese questo non si può ancora fare, ci sono paesi dove ci sono ancora 100 e più morti al giorno. Differenziare le aree per livello di rischio è giusto, stiamo proponendo di giocare al Centro-Sud, non ha senso vietare attività dove ci sono 0 casi come la Basilicata. La Campania ha reagito molto bene, tempestivamente, la popolazione ha compreso bene la situazione ed ha reagito in tempo, preoccupa un po’ di più la Puglia. La seconda e terza ondata possono risultare più pericolose della prima: non possiamo permettercelo. Ripresa? Maggio è ancora un mese a rischio, specialmente in alcune regioni, sarà ancora un mese interlocutorio. Ciò che suggeriremo è di avere provvedimenti diversi a seconda delle aree geografiche”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***