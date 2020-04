SERIE C – Baldini (all. Carrarese): “Non c’è calcio senza tifosi. Il Coronavirus doveva essere un’influenza, invece…”

Ex allenatore del Catania, oggi seduto sulla panchina della Carrarese, parla del caos generato dal Coronavirus, intervenendo ai microfoni di Rai Sport. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com:

“Questa situazione mi ha creato un po’ di confusione. A fine febbraio i miei medici ne parlavano come di un’influenza, una cosa passeggera. In televisione dicevano che era impossibile prenderlo. Dopo 20 giorni ci siamo trovati con l’Italia chiusa e un virus mille volte più pericoloso. Lo hanno anche dimostrato le vittime della Lombardia. Non riuscivo a capire qual’era la realtà. Mi sono chiuso in casa come tutti. Dopo Pasquetta, ho iniziato ad andare in montagna per una passeggiata con i miei cani. La vita di una persona è importante, non possiamo parlare di calcio e non possiamo dare risposte. Ce le devono dare i medici, noi siamo degli spettatori, ci devono dare delle risposte. Se in una gara non c’è la paura di perdere o la gioia della vittoria, se devo avere paura e stare a distanza questo non è calcio. Poi gli stadi vuoti… il calcio non è della televisione o degli sponsor, è della gente. E senza gente allo stadio non ha senso”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***