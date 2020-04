TAVECCHIO: “Utopia riprendere in Serie C, si giochi almeno in A”

E’ utopico pensare che si torni a giocare in Serie C, secondo quanto sostiene l’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, ai colleghi di tuttomercatoweb.com:

“La Federazione ha fatto tanto. Evidentemente il Governo e il Ministro tengono più conto dei consigli del CONI che della FIGC. Oggi l’arbitro è il Governo. Decide tutto il Ministro dello Sport. Se non hanno accettato il protocollo per la Serie A figuriamoci per B, C o D. È utopia pensare alla ripresa delle categorie inferiori. Ma la ripresa della Serie A deve essere facilitata. Se le tv non pagano la rata di maggio si crea un grande problema. Ci sono i rinnovi, gli sponsor che chiederanno gli storni, gli incassi. È una tragedia. Il Ministro Spadafora? Deve prendere in mano questa situazione. Parte tutto dalla politica. Se non riesce a capire che il calcio produce reddito e che almeno la Serie A deve ricominciare le conseguenze saranno tremende. Probabilmente al Governo non conoscono i numeri”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***