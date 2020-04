SERIE C – Galliani (A.D. Monza): “Concludere i campionati per evitare il collasso”

Ospite della trasmissione ‘La politica nel pallone’ su Radio Rai, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani sottolinea l’importanza di concludere il campionato ma in sicurezza. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com:

“Il problema non è capire quando si riprende ma trovare una soluzione che crei meno danni economici e che tuteli al meglio la salute. Per trovarla bisogna farsi affiancare da un grande advisor che valuti ogni scenario per ogni categoria, per trovare la soluzione migliore. Fino alla fase 2 dell’emergenza non si potrà giocare col pubblico. Non si può pensare di spostare tifosi e giocatori provenienti dalle zone con maggior contagio verso zone con meno contagi. Se mi chiedete la mia posizione in merito alla conclusione della stagione, dico che sono d’accordo nel concludere i campionati, purché lo si faccia in sicurezza. Se non finiamo la stagione avremo contenziosi per i risarcimenti da parte degli sponsor e degli abbonati, cosa che porterebbe al collasso tutto il sistema del calcio italiano. Per quanto riguarda i verdetti, chi è davanti deve vedersi riconosciuti i meriti”.

