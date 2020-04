SERIE C – Ghirelli (numero uno Lega Pro) ai Presidenti: “Concentrati sul decreto. Finchè ci sarò io, nessuno dall’esterno ci dirà cosa fare”

Campionato di C destinato alla sospensione definitiva? Oppure ci sarà la possibilità di riprendere? Eventualmente quando? Le società di terza serie palesano tanti dubbi, nella maggioranza dei casi si opta per non rientrare in campo. Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, scrive ai Presidenti. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com:

“Buona Pasquetta, a voi e alle vostre famiglie. L’assemblea è l’unico organo che può decidere. Non c’è problema di chiedermi di convocare l’Assemblea perché avevo già detto io che l’avremmo convocata tra il 15 e il 20 aprile, pensando che il decreto Cura Italia 2 fosse emanato tra il 10 e il 13 aprile. Sul decreto c’è uno slittamento di date e su questa sarà posizionata la data per la convocazione dell’Assemblea. Ora siamo concentrati sul decreto perché potrebbe essere importante per i nostri club. Non vi preoccupate senza motivo, nessuno deciderà cosa fare senza il giudizio di noi tutti. Se qualcuno vuol divertirsi sulle date, do un consiglio: giochino i numeri al superenalotto, hanno più probabilità di vincere. C’è ancora un convitato di pietra che decide, il MALEDETTO VIRUS”.

“Noi abbiamo deciso il 21 di febbraio su quale fosse la nostra linea: la salute e la difesa dei nostri club. Assicuro che finché ci sarò io, presidente pro tempore, nessuno dall’esterno ci dirà cosa fare affinché possano piegarci ai loro personali interessi. Ognuno di noi ha una traccia che si porta dietro, non alligna in me né pubblicamente né nelle segrete stanze e nemmeno nelle telefonate private avere una lingua biforcuta ed in più sono alieno alle sudditanze con amici e con non amici. Un grande abbraccio con la schiena ‘ritta’”.

