ASTA GRIECO: la maglia rossazzurra dell’ex Catania riscuote grande successo

Come riportato nei giorni scorsi, l’ex centrocampista del Catania Vito Grieco ha seguito l’esempio di Marco Biagianti, organizzando un’asta su Ebay attraverso la quale mettere a disposizione tutte le maglie indossate e scambiate lungo la carriera. L’attuale del tecnico della Sicula Leonzio, molfettese di nascita, ha deciso così per dare manforte alle famiglie di Molfetta, a disagio per via dell’emergenza Coronavirus. Ad occuparsi dell’asta è un giovane molfettese, Fabio Petruzzella, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a molfettalive.it:

“Ho seguito l’asta di Marco Biagianti, capitano del Catania. Si è appena conclusa con ottimi risultati. La maglia con il numero 21 da lui indossata nel Catania? Sta riscontrando grande successo, in poco tempo le offerte hanno superato i 500 euro. Pian piano inserirò tutte le altre maglie. Penso che la vendita terminerà nell’arco di due settimane”.

