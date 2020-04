SERIE C – Iannarilli (Ternana): “Sorteggio? Penso sia la cosa più giusta da fare”

Il portiere della Ternana Antony Iannarilli, ai microfoni di tuttosalernitana.com:

“Il girone-C secondo me è quello più tosto ed equilibrato: ci sono tante squadre di qualità, forti. Noi stiamo facendo un buon campionato, abbiamo raggiunto un traguardo importante: la finale di Coppa Italia contro la Juventus U23. Vogliamo vincere e giocarci gli spareggi per andare in Serie B”.

“Se arrivare la sospensione definitiva del campionato? Credo sia opportuno promuovere in Serie B il Monza, il Vicenza e la Reggina perché lo meritano. Poi per quanto riguarda il sorteggio della ‘quarta’ squadra penso sia la cosa più giusta da fare. Qualsiasi decisione verrà presa non metterà d’accordo tutti, ma non possiamo fare altrimenti”.

