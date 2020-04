Sicilia Emergenza One e Sicilia Soccorso: il Calcio Catania elogia l’opera di 30 volontari

Nota ufficiale Calcio Catania

Con professionalità e sincera dedizione, Sicilia Emergenza One e Sicilia Soccorso garantiscono al Calcio Catania, da più di vent’anni, assistenza sanitaria e servizio ambulanza al “Massimino”, in occasione di tutte le gare della prima squadra rossazzurra, e così anche a Torre del Grifo, in vista degli allenamenti a porte aperte e delle partite delle formazioni giovanili. Massimo ed il figlio Gabriele Sicilia, presidente e coordinatore delle P.A. Sicilia Emergenza One e Sicilia Soccorso aderenti all’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), sviluppano parallelamente all’attività principale legata alle chiamate d’emergenza al 118 una fitta rete di solidarietà. In tal senso è decisivo il contributo di trenta volontari, donne e uomini specializzati per effetto di un corso di formazione biennale e di aggiornamenti semestrali. Nei comuni di Tremestieri Etneo e Motta Sant’Anastasia, in particolare, le due associazioni svolgono un’importante e gratuita opera di consegna ad over 65 e persone a mobilità ridotta, in collaborazione la Protezione Civile. Il Calcio Catania esprime un sincero elogio, evidenziando il valore dell’arte di aiutare.

Per ulteriori informazioni

P.A. Sicilia Emergenza One – Via A. De Gasperi 9/11 – Tremestieri Etneo (CT) – Tel. 095/7631820 – www.siciliaemergenza.com

