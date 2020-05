BINDA: “Catania, a differenza del Palermo ci sono acquirenti e Torre del Grifo…”

Analogie tra Catania e Palermo, in considerazione del rischio di fallire della società rossazzurra? Ne parla il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda, che riscontra alcune differenze significative rispetto al periodo in cui il club rosanero non riuscì ad evitare il fallimento, ai microfoni di tifosipalermo.it:

“Rispetto al Palermo di un anno fa ci sono degli acquirenti che sono disposti ad accollarsi i debiti. L’anno scorso a Palermo non c’erano, il debito era troppo pesante. Rispetto al Palermo inoltre il Catania può mettere sul piatto un centro sportivo come Torre del Grifo, un bene importante che i rosanero non avevano. Ma la differenza più importante è questa: che il Catania ha degli acquirenti pronti ad andare in tribunale per salvare il titolo sportivo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***