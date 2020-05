CALAIO’: “Catania, sarei rimasto più a lungo. Due ex rossazzurri nella mia personale Top 11”

Ha indossato la casacca di diverse squadre tra cui quella del Catania, ribadendo di avere vissuto una positiva esperienza anche sotto il vulcano nonostante la stagione 2014/15 sia stata tutt’altro che da incorniciare per la formazione dell’Elefante.

“L’esperienza più bella escludendo Napoli? E’ difficile sceglierne una, ovunque sono stato ho lasciato e ricevuto davvero un bel ricordo – spiega a forzazzurri.net – Ho giocato in tante squadre, ho avuto fortunatamente molte grandi squadre dove ho lasciato il segno. Al Catania ho vissuto una delle stagioni più belle della mia vita, anche personalmente parlando. Se non ci fossero stati problemi societari sarei magari rimasto anche più a lungo”.

Calaiò inserisce, inoltre, due ex calciatori rossazzurri in una personale Top 11 tra forza e rapporti stretti: “La mia Top 11 personale tra forza e rapporti stretti? In porta metto Reina sicuramente. Come difensori centrali Albiol e Spolli, a destra Vitiello e a sinistra Del Grosso. In mezzo al campo Hamsik, Lodi e Munari. Avanti Mertens, Gilardino e Insigne”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***